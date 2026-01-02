Зеленский предложил Михаилу Федорову стать министром обороны - подробности

Президент анонсировал важные кадровые изменения в правительстве / © Владимир Зеленский

Вечер 2 января принес новости о кардинальных переменах во властной команде. Владимир Зеленский заявил, что Украина начинает этап внутреннего обновления.

Детали ротаций глава государства озвучил в видеообращении в пятницу, 2 января.

«Сегодня мы начали существенную перезагрузку — изменения внутренние, чтобы Украина была более устойчивой… Поэтому волна изменений кадровых, и будут еще решения — в институтах», — заявил президент.

Минобороны: курс на технологии

Зеленский предложил кандидатуру вице-премьера Михаила Федорова на должность министра обороны Украины. Президент объяснил свой выбор эффективностью Федорова в области цифровизации и дронов.

«Михаил глубоко занимается вопросами линии дронов, работает очень результативно в цифровизации государственных услуг и процессов», — отметил президент.

По словам Зеленского, новая задача Минобороны – добавить войску технологичности. Он также напомнил, что в декабре Украина вышла на производство более 1000 дронов-перехватчиков в сутки, и эти темпы нужно наращивать.

Судьба Дениса Шмыгаля

Министр обороны Денис Шмыгаль остается в команде, но сменит должность.

«Денис Шмигаль остается в команде Украины… Я предложил возглавить другое направление в государственной работе, и не менее важно для нашей устойчивости», — заявил Зеленский, поблагодарив его за системную работу.

Президент подытожил, что завтра, 3 января, будут новые решения, а также важна встреча советников по вопросам безопасности в формате «Европа + США».

Напомним, Владимир Зеленский назначил нового главу ОП вместо уволенного Андрея Ермака. Им стал теперь уже бывший глава ГУР Кирилл Буданов.