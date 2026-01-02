- Дата публикации
Зеленский предложил Михаилу Федорову стать министром обороны - подробности
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале «существенной перезагрузки» власти.
Вечер 2 января принес новости о кардинальных переменах во властной команде. Владимир Зеленский заявил, что Украина начинает этап внутреннего обновления.
Детали ротаций глава государства озвучил в видеообращении в пятницу, 2 января.
«Сегодня мы начали существенную перезагрузку — изменения внутренние, чтобы Украина была более устойчивой… Поэтому волна изменений кадровых, и будут еще решения — в институтах», — заявил президент.
Минобороны: курс на технологии
Зеленский предложил кандидатуру вице-премьера Михаила Федорова на должность министра обороны Украины. Президент объяснил свой выбор эффективностью Федорова в области цифровизации и дронов.
«Михаил глубоко занимается вопросами линии дронов, работает очень результативно в цифровизации государственных услуг и процессов», — отметил президент.
По словам Зеленского, новая задача Минобороны – добавить войску технологичности. Он также напомнил, что в декабре Украина вышла на производство более 1000 дронов-перехватчиков в сутки, и эти темпы нужно наращивать.
Судьба Дениса Шмыгаля
Министр обороны Денис Шмыгаль остается в команде, но сменит должность.
«Денис Шмигаль остается в команде Украины… Я предложил возглавить другое направление в государственной работе, и не менее важно для нашей устойчивости», — заявил Зеленский, поблагодарив его за системную работу.
Президент подытожил, что завтра, 3 января, будут новые решения, а также важна встреча советников по вопросам безопасности в формате «Европа + США».
Напомним, Владимир Зеленский назначил нового главу ОП вместо уволенного Андрея Ермака. Им стал теперь уже бывший глава ГУР Кирилл Буданов.