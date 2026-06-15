Зеленский предложил Путину встречу при участии лидеров США и ЕС: как отреагировала Россия

Владимир Зеленский и Путин / © ТСН

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Российская Федерация до сих пор не предоставила официальный и четкий ответ на предложение организовать прямые переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором Путиным с участием мировых лидеров.

Об этом сообщают источники издания Новости.LIVE в Офисе президента Украины.

По информации источников, предложение провести масштабную встречу с участием лидеров США, стран Европейского Союза, Канады и Японии было передано в Москву уже некоторое время назад. Для этого украинская сторона задействовала международных посредников, а также дипломатические и разведывательные каналы.

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Несмотря на это, Кремль избежал прямого дипломатического ответа, переведя коммуникацию в публичные манипуляции и агрессию.

«Четкого ответа не прозвучало, потом помощник Путина Юрий Ушаков повторил публично о „приезжайте в Россию“, а затем произошел обстрел — что тоже является ответом в какой-то степени», — отметили в Офисе президента.

Такая реакция Москвы в очередной раз демонстрирует нежелание российского руководства идти на реальный дипломатический диалог и разговаривать исключительно на языке ультиматумов и военного давления.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предлагал организовать встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G7 во Франции. Однако российская сторона еще раз показала отказ от диалога о завершении войны.

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