Зеленский предложил России 50% скидку на транзит газа в Европу — Bloomberg

Зеленский предложил России 50% скидку на транзит газа в Европу — Bloomberg

Украина даст скидку российскому "Газпрому" при определенных условиях.

Украина предложила России 50% скидку на транспортировку природного газа в Европу.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в комментарии Bloomberg.

Украина предложила России скидку на транспортировку природного газа, чтобы увеличить транзит в Европу и предотвратить там энергетический кризис. Скидка возможна при условии, если Россия будет поставлять через Украину сверх предусмотренного по контракту объема в 40 миллиардов кубометров в день.

"Украина предлагает эти дополнительные возможности для всех потенциальных стран-транзитеров. Мы бы хотели видеть нашими клиентами европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и для" Газпрома ". Учитывая нынешний тариф на транзит, скидка составит около 50%", — сказал Зеленский.

В российском "Газпроме" пока не ответили на предложение украинского президента.

Напомним, в сентябре 2021 "Газпром" забронировал только 4% от дополнительных гарантированных транзитных мощностей, что привело к уменьшению объемов транспортировки российского газа через Украину.

Также Путин придумал новый аргумент для поставок газа в Европу в обход Украины.

Как сообщалось ранее российская компания "Газпром" не забронировала дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину на ноябрь.

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