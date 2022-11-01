Зеленский предложил создать "экономический Рамштайн": что известно

Президент Украины Владимир Зеленский совместно с комиссаром Европейского Союза по энергетике Кадри Симсон обсудили дальнейшие шаги по обеспечению энергетической безопасности Украины.

Глава государства Владимир Зеленский инициировал создание платформы для поддержки украинской энергетической сферы на примере Контактной группы в формате "Рамштайн".

Об этом сообщила пресс-служба президента Зеленского.

"Эта платформа, такой "экономический Рамштайн", строится и начнет работать. Вопрос энергетики сегодня идет рядом с финансовым кризисом и дефицитом оружия, поэтому должна быть создана такая площадка", — считает Зеленский.

Глава государства проинформировал еврокомиссара о последствиях энергетического терроризма со стороны России. В результате вражеских ударов РФ серьезно повреждено уже около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.

Зеленский и Симсон обсудили дальнейшие шаги по обеспечению энергетической безопасности Украины. Глава государства подробно рассказал о потребностях Украины для восстановления энергетической инфраструктуры и призвал Еврокомиссию играть координационную роль в привлечении помощи со стороны государств – членов ЕС.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что страны ЕС готовы поставлять Украине электроэнергию в случае дефицита из-за ракетных атак со стороны России.

Напомним, из-за постоянных обстрелов украинской энергосистемы со стороны России в столице вынуждены выпустить автобусы на все троллейбусные маршруты.

В Черкассах движение троллейбусов вообще остановили из-за проблем с электроэнергией. Местных успокаивают, что все маршруты дублируются автобусными.

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