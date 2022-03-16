Зеленский предложил создать новый союз государств U-24: что он предполагает

Так, в частности, речь идет не только о войне, но и о стихийных бедствиях, эпидемиях и даже распространении вакцины от COVID-19.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил международному сообществу создать объединение государств U-24, которое могло в течение 24 часов эффективно реагировать на возникновение вооруженных конфликтов, катастроф и сохранять человеческие жизни.
С соответствующим заявлением Зеленский выступил 16 марта перед Конгрессом США, пишет Укринформ.
По словам президента, необходимо идти дальше, создавать новые инструменты, чтобы реагировать на возникновение войн и конфликтов в течение ближайших 24 часов.
"Предлагаем создать объединение – U-24, United For Peace. Союз ответственных государств, имеющих силу и совесть, чтобы останавливать конфликты. Немедленно, за 24 часа оказывать всю необходимую помощь. Если нужно – то оружие. Если нужно – то санкции. Гуманитарную поддержку. Политическую поддержку. Финансы", — подчеркнул Зеленский.
Президент Украины убежден, что такой союз мог бы делать все необходимое, чтобы в кратчайшие сроки оказать помощь и сохранить мир и жизнь.
Так, в частности, речь идет и о стихийных бедствиях, эпидемиях и даже распространении вакцины от COVID-19.
"Кроме этого такое объединение могло бы оказывать помощь и тем, кто переживает стихийные бедствия, техногенные катастрофы, кто стал жертвой гуманитарного кризиса или эпидемии", — добавил глава государства.
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