Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что война может завершиться в следующем году. Однако он подчеркнул, что государство должно иметь значительные запасы вооружения на складах как гарантию безопасности на будущее.

Об этом Зеленский сказал в ходе встречи с представителями СМИ в четверг 11 декабря.

Зеленский подтвердил, что Украина продолжает работу в рамках программы PURL — инициатива США и НАТО, позволяющая обеспечивать Украину критически необходимыми вооружениями через целенаправленное финансирование поставок американского производства. Ожидают пакетов помощи на сумму $15-16 миллиардов на следующий год.

Президент подчеркнул, что вне зависимости от перспектив мирных переговоров, военная помощь должна продолжаться.

«Надеемся, что война закончится, но в любом случае нам нужна эта программа, и нам нужно это оружие, чтобы просто оно было на складах, чтобы это поддерживало обеспечение безопасности, потому что никто не знает, что будет послезавтра. Вот почему мы работаем над этой программой», — отметил Зеленский.

Он добавил, что просил американскую сторону вести процесс мирных переговоров и оказания помощи через PURL параллельно, и этот процесс не останавливается.

«И у нас есть разведывательные данные от Соединенных Штатов. Я думаю, что в любом случае они будут у нас. Но это сегодня. Однако мы не знаем, как закончатся все эти переговоры. И мы не знаем, каким будет результат. Мы хотим мира. И мы стараемся быть максимально конструктивными», — заверил президент.

Гарантии безопасности для Украины

Владимир Зеленский также сообщил, что Украина получила от США проект документа по гарантиям безопасности и начинает работу над ним. Ключевое требование Украины — документ должен быть юридически обязывающим и сильным.

«И так же, как мы сделали с 20 пунктами и с экономическими предложениями, мы будем также работать с гарантиями безопасности от США — добавляя наши идеи, реформируя этот предоставленный проект… Сегодня мы поделимся нашим видением, а затем через несколько дней мы передадим этот документ американской стороне. Это будет основа, поскольку нам нужно больше деталей на этот счет. Но этот документ — это наше решение, обе стороны», — отметил президент.

По его словам, украинская сторона планирует внести свои идеи, реформируя предоставленный проект, и в течение нескольких дней передаст доработанный документ американской стороне.

«Нам нужны действенные гарантии безопасности, а не что-то вроде Будапештского меморандума. Все это понимают, и я благодарен Америке за это понимание», — подчеркнул президент.

Финальный документ о гарантиях безопасности, над которым сейчас работают, потребует поддержки Конгресса США.

Напомним, ранее Зеленский сообщал, что Соединенные Штаты Америки стараются максимально быстро закончить войну в Украине, однако условных дедлайнов не было. Вероятно, Дональд Трамп хотел бы иметь «полное понимание» по поводу финального соглашения к Рождеству.

Зеленский назвал обновленный американский мирный план «лучшим», поскольку с него убрали требование изменять Конституцию Украины. Однако, по данным журналистов, это лишь изменение тактики: Вашингтон гарантирует Москве, что заблокирует вступление Киева в Альянс.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп не выйдет из мирных переговоров по войне России против Украины. Ведь участие в процессе выгодно для Вашингтона.