Зеленский предположил, может ли Россия вторгнуться в другие страны мира

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение России в другую страну "вполне возможно", учитывая провокации по Приднестровью.
Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может вторгнуться в другую страну.
Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции 24 февраля.
Зеленский отметил, что Путин хочет показывать свое "мощность", а в Украине ему не удастся добиться результатов.
"К сожалению, такая вероятность существует. И это может произойти. Президенту Путину нужно показывать успех и победы. Успех на поле боя в Украине не состоится. Массированного реванша не получится, по крайней мере, мы будем бороться и если будет поставка, будем более сильными", — сказал Зеленский.
По словам президента, российский диктатор может использовать для нового вторжения "слабое место", в котором Россия оказала влияние еще с советских времен. Лакомым куском для Путина может оказаться территория, где уже есть определенные конфликты. Сегодня под угрозой находится, в частности, Молдова, учитывая ситуацию с Приднестровьем.
"Ему (Путину – ред.) потребуется показывать успех и все понимают, что успеха можно достичь там, где есть слабое место. Желательно, чтобы это были те государства, на которые до этого имел влияние Советский союз. Здесь Молдова — яркий пример", – сказал Зеленский.
Напомним, МИД России заявил, что Украина готовит провокации на этом участке. Кроме того, за последние несколько дней россияне заявляли, что ВСУ готовятся к вторжению в Приднестровье. Несмотря на очередные пропагандистские заявления России о ситуации на границе Украины с Приднестровским участком Молдовы, обстановка на этой локации остается контролируемой, сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
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