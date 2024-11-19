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Зеленский представил План внутренней устойчивости в ВРУ: какие пункты предусмотрены

Зеленский представил План внутренней устойчивости в ВРУ: какие пункты предусмотрены

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Речь идет, в частности, о фронте, энергетике и прочем.

Глава государства Владимир Зеленский представил План внутренней стойкости Украины. Он предусматривает 10 пунктов.

Об этом в ВРУ сказал президент Украины Владимир Зеленский.

План состоит из 10 пунктов:

  • Единство
  • Фронт
  • Оружие
  • Деньги
  • Энергетика
  • Безопасность
  • Общины
  • Человеческий капитал
  • Культурный суверенитет
  • Политика героев.

"Полностью план внутренней устойчивости для нашего государства будет представлен со всеми приложениями в декабре этого года. Главное – настоящая устойчивость для Украины", – сказал Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал презентацию Плана внутренней устойчивости государства в Верховной Раде. Украинский лидер в парламенте подробно расскажет о сущности пунктов плана и видении их реализации.

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