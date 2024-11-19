Зеленский представил План внутренней устойчивости в ВРУ: какие пункты предусмотрены

Речь идет, в частности, о фронте, энергетике и прочем.
Глава государства Владимир Зеленский представил План внутренней стойкости Украины. Он предусматривает 10 пунктов.
Об этом в ВРУ сказал президент Украины Владимир Зеленский.
План состоит из 10 пунктов:
- Единство
- Фронт
- Оружие
- Деньги
- Энергетика
- Безопасность
- Общины
- Человеческий капитал
- Культурный суверенитет
- Политика героев.
"Полностью план внутренней устойчивости для нашего государства будет представлен со всеми приложениями в декабре этого года. Главное – настоящая устойчивость для Украины", – сказал Зеленский.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал презентацию Плана внутренней устойчивости государства в Верховной Раде. Украинский лидер в парламенте подробно расскажет о сущности пунктов плана и видении их реализации.
Читайте также: