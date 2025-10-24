Зеленский предупредил о главной цели Путина этой зимой

Владимир Зеленский / © Associated Press

Главной целью президента России Владимира Путина — вызвать гуманитарную катастрофу в Украине этой зимой.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, во время встречи с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером на Даунинг-стрит.

Украинский лидер поддержал позицию Кира Стармера, отметив, что Москва не демонстрирует никаких намерений по прекращению боевых действий. Свидетельством тому являются целенаправленные атаки России, направленные на паралич украинской энергетической инфраструктуры.

Зеленский отметил значение международной поддержки: «Мы не одиноки в этой ситуации… с самого начала войны, но особенно сейчас».

Напомним, народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что Украине следует отсрочить начало отопительного сезона для сбережения дефицитных запасов газа. Проблема с голубым горючим возникла из-за уменьшения добычи в результате российских атак и из-за истощения денег на контракты для закупок газа.

Также российские атаки на газовые хранилища создали критическую ситуацию с энергообеспечением Украины, несмотря на накопленный запас 13,2 миллиарда кубометров. Как следствие, стране срочно необходимо мобилизовать около 2 миллиардов евро для дополнительного форсированного импорта газа.