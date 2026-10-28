Зеленский предупредил о главной угрозе перед зимой: на что сделала ставку Россия

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Россия усиливает ставку на удары баллистическими ракетами в преддверии зимы, пытаясь создать дополнительные проблемы для Украины на фоне нехватки средств противоракетной обороны. Больше всего Украине не хватает ракет-перехватчиков, способных уничтожать российские баллистические ракеты, которые представляют серьезную угрозу для энергетической инфраструктуры и гражданского населения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Гааге во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном.

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«Россияне делают ставку на баллистику в этой войне, особенно перед наступлением зимы», — подчеркнул глава государства.

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Зеленский поблагодарил Нидерланды за новый пакет военной помощи в размере 500 млн евро, подготовка которого продолжается этой осенью.

По словам президента, эта поддержка особенно важна на фоне массированных российских атак на украинскую энергетическую систему и необходимости усиливать противовоздушную оборону.

В то же время он отметил, что одним из главных дефицитов Украины по-прежнему являются именно противобаллистические ракеты, необходимые для перехвата российских ракет. Их нехватка затрудняет защиту от ударов, которыми Россия пытается истощить украинскую противовоздушную оборону в преддверии холодного сезона.

Напомним, что накануне, 27 октября, Зеленский во время беседы с журналистами также рассказал о проблемах с поставками ракет для американских систем противовоздушной обороны Patriot. По его словам, объемы помощи от США недостаточны, чтобы в полной мере защитить Украину от российских баллистических атак.

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Украина вынуждена постоянно искать дополнительные боеприпасы для систем ПВО в разных странах мира. Как пояснил президент, новые ракеты приходится буквально каждую неделю собирать из доступных международных источников, чтобы поддерживать оборону и спасать жизни украинцев.

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