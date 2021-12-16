Зеленский предупредил о миллионных жертвах в случае нападения РФ на Украину

Зеленский предупредил о миллионных жертвах в случае нападения РФ на Украину

Зеленский говорит, что Украина не хочет, чтобы были такие последствия.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае полномасштабной войны между Россией и Украиной, количество жертв достигнет миллионов.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в Брюсселе по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на брифинге.

"Количество нашей армии в разы меньше армии Российской Федерации. Если будет полномасштабная война, мы понимаем, что будут тысячи, сотни тысяч, миллионы жертв. Мы этого не хотим. Если может быть эскалация, иногда соседи запугивают ЕС, Украину, это выглядит провокационно, опасно. НАТО не должно Украине ничего, зато должно всем своим странам, если не устоит наша армия", — отметил он.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия все еще не предпринимает никаких шагов для отвода войск от украинских границ, к которым она стянула своих армейцев. Но признаков скорого нападения РФ на страну тоже нет.

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