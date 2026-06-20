Зеленский предупредил о новом массированном ударе РФ: когда он будет

Зеленский предупредил о новом ударе РФ / © Офис президента Украины

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Президент Владимир Зеленский призвал украинцев сегодня ночью и в ближайшее время особенно внимательно относиться к воздушным тревогам.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении за 20 июня.

Президент напомнил, что сегодня днем были новые российские удары по Украине «шахедами».

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«С утра в течение дня было более 200 дронов. И хотя значительную часть тех „шахедов“ сбили, но, к сожалению, были и попадания. Также были удары по Запорожью — к сожалению, есть погибшие. Были удары по Донбасу, Сумщине, Харьковщине, по Днепровщине. Сейчас новая тревога в Киеве», — отметил он.

Зеленский призвал сегодня ночью и в ближайшее время особенно внимательно относиться к воздушным тревогам, потому что россияне подготовились к новому массированному удару.

Напомним, Владимир Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко.

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