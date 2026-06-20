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- Украина
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Зеленский предупредил о новом массированном ударе РФ: когда он будет
Зеленский предупредил, что россияне подготовились к массированному удару.
Президент Владимир Зеленский призвал украинцев сегодня ночью и в ближайшее время особенно внимательно относиться к воздушным тревогам.
Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении за 20 июня.
Президент напомнил, что сегодня днем были новые российские удары по Украине «шахедами».
«С утра в течение дня было более 200 дронов. И хотя значительную часть тех „шахедов“ сбили, но, к сожалению, были и попадания. Также были удары по Запорожью — к сожалению, есть погибшие. Были удары по Донбасу, Сумщине, Харьковщине, по Днепровщине. Сейчас новая тревога в Киеве», — отметил он.
Зеленский призвал сегодня ночью и в ближайшее время особенно внимательно относиться к воздушным тревогам, потому что россияне подготовились к новому массированному удару.
Напомним, Владимир Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко.