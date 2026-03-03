- Дата публикации
Зеленский предупредил о новой массированной атаке России: когда ожидать угрозы
Зеленский анонсировал стратегию защиты энергетики на фоне угрозы новых обстрелов.
Российские оккупанты не планируют уменьшать интенсивность атак на энергосистему Украины в ближайший период. Россия готовится к новым ударам по критическим объектам как весной, так и следующей зимой.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.
Весной россияне не собираются уменьшать количество и цинизм ударов. Они также готовятся бить по критической инфраструктуре», — заверил Зеленский.
По его словам, Украина должна реализовать две части стратегии устойчивости: подготовку к атакам в ближайшее время и системное укрепление энергосистемы на следующий холодный сезон. Цель этих мер — не допустить катастрофических проблем, с которыми столкнулись некоторые общины этой зимой.
«Сейчас нужно взять весь лучший опыт из регионов, детальные задачи для военных и нашей дипломатии и реализовать две части общегосударственной стратегии», — подчеркнул президент.
Зеленский также добавил, что главная задача — создать запасные варианты для производства света и тепла. Города должны реально оградить инфраструктуру от всех возможных угроз.
«Альтернативы генерации и теплоснабжения, дополнительные источники энергии, реальная защита — все это должно быть», — добавил он.
Анализируя опыт прошлой зимой, Зеленский отметил, что результаты подготовки в регионах были разными. Пока одни города и общины смогли эффективно защитить людей, другие с этой задачей не справились. Президент поблагодарил руководителей общин, которые уже представили свои планы устойчивости, и правительство за разработку подходов к работе на следующую зиму.
Напомним, Россия не отказывается от наступательных планов и готовится к дальнейшей эскалации войны.
В течение всей весенне-летней кампании Россия будет продолжать массированные обстрелы с воздуха, параллельно усиливая взрывную деятельность внутри государства.
Также исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал, что является главным приоритетом наступательных действий РФ.