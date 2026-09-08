Зеленский предупредил о новой мобилизации в России: "Инфраструктура уже подготовлена"

Зеленский / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может готовить новую волну мобилизации после выборов в Госдуму. По его словам, Кремль может пытаться не афишировать этот процесс, чтобы не провоцировать недовольство внутри страны.

Об этом Зеленский сказал журналистам.

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Зеленский отметил, что российские власти пока будут коммуникировать отсутствие планов по мобилизации, поскольку не хотят обострять ситуацию накануне выборов.

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Россия будет сейчас коммуникировать, что никакой мобилизации нет. Им нужно успокаивать общество. Не показывать мобилизации, ничем не ужасать, потому что идут выборы в Думу в России», — сказал президент.

В то же время, по его словам, после выборов ситуация может измениться. Зеленский подчеркнул, что украинская сторона не знает, в какой именно форме Кремль будет проводить мобилизационные мероприятия — открыто или скрыто.

«Мы понимаем цифру — 300 тысяч минимум российских воинов. Дополнительно, это на то, на что они рассчитывают», — заявил глава государства.

Он также утверждает, что Россия уже подготовила необходимую инфраструктуру для мобилизации.

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По крайней мере, смотрите, инфраструктура в России уже подготовлена под мобилизацию. Какая она будет — вопрос», — сказал Зеленский.

В то же время президент признал, что масштабная мобилизация станет для России сложным и дорогостоящим решением.

Ранее сообщалось, что Россия может дополнительно мобилизовать около 600 тысяч человек в течение 2026-2027 годов — по 300 тысяч ежегодно. В ГУР предполагают, что мобилизацию могут проводить без публичного объявления, прежде всего в отдаленных регионах, чтобы не создавать напряжения в больших городах. Активизация мобилизационных мер, по оценке разведки, возможна после выборов в Госдуму. Без дополнительного набора РФ способна преимущественно компенсировать потери, однако для дальнейших военных планов Кремлю нужны новые люди.

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