Зеленский предупредил о подготовке Россией новых атак на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Россия готовит новые удары по Украине, поэтому защита неба от баллистических ракет является приоритетом номер один для государства. Украина уже ожидает новых пакетов помощи, которые будут содержать критически важное оборудование для энергетики и обороны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении по возвращении из Мюнхенской конференции безопасности.

Защита от баллистики — приоритет на зиму

Президент подчеркнул, что угроза ракетного террора остается высокой, поэтому основные усилия в Мюнхене были направлены на получение специфических средств ПВО.

«Главное — ракеты для ПВО, для защиты от баллистики. Это вопрос номер один на протяжении всей этой зимы. Мы говорили об этом фактически с каждым лидером, который нам может действительно помочь», — подчеркнул Зеленский.

В частности, он отметил важность переговоров с госсекретарем США Марко Рубио, выразив ожидания скорой реализации договоренностей, ведь ПВО — это «ежедневная потребность».

Подготовка к ударам по энергетике

Зеленский также дал понять, что Украина готовится к возобновлению после возможных новых атак на энергосистему. Уже на следующей неделе ожидаются конкретные шаги по поставке энергетического оборудования.

Новые энергетические пакеты: работа по получению техники для быстрого восстановления после ударов.

Защита инфраструктуры: координация с партнерами по укреплению объектов поколения и распределения.

«На следующей неделе мы ожидаем встречи и работы ради новых энергетических пакетов. Это касается и возобновления после ударов необходимого оборудования», — резюмировал Глава государства.

Стоит отметить, что в последние дни Россия усилила использование баллистического вооружения и дронов-камикадзе для истощения украинской системы ПВО. На фоне холодов энергетическая инфраструктура остается главной целью террористических атак Кремля.