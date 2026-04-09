Зеленский предупредил о потенциальном дефиците горючего в Украине: главная проблема — дизель

Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главным риском на топливном рынке сейчас является возможный дефицит дизеля. По его словам, ситуация связана с нестабильностью поставок из-за событий на Ближнем Востоке, однако государство уже работает над тем, чтобы избежать проблем.

Об этом Зеленский заявил во время брифинга.

«Мы все сегодня в такой ситуации из-за блокирования Ормузского пролива. Сейчас он открывается, но непонятно, в каких объемах будут поставки. Договариваемся с некоторыми поставщиками, ведь у нас посевная, у нас ВСУ, люди. Главная проблема сейчас — это дизель», — отметил глава государства.

Он также добавил, что правительство вместе с поставщиками горючего пытается сдерживать цены, в частности на бензин, который уже продемонстрировал резкий рост. По словам президента, ориентиром остается предел до 100 гривен за литр.

Зеленский подчеркнул, что власти ведут переговоры с международными партнерами и готовят заранее договоренности, чтобы обеспечить стабильные поставки горючего для нужд армии, аграрного сектора и населения.

Топливный кризис в Украине — последние новости

Накануне премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что цены на бензин в Украине начнут постепенно снижаться. По ее словам, уже 8 апреля отдельные сети АЗС, в частности, государственная «Укрнафта», начали корректировать стоимость в сторону уменьшения.

В то же время, энергетический эксперт Сергей Куюн предупреждал, что в апреле цена на дизель может вырасти до 100 грн за литр. При этом он отметил, что дефицита горючего на заправках, вероятно, не будет.

По состоянию на утро 9 апреля ситуация на рынке несколько стабилизировалась: цены на бензин начали снижаться. В среднем литр А-95 стоит около 74 гривен.