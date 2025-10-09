Зеленский предупредил о российских провокациях с пленными: что задумала РФ

Крайний обмен пленными 2 октября / © Владимир Зеленский

Россия готовит провокации с участием украинских военнопленных.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в разговоре с журналистами.

Глава государства заверил, что работа по обменам продолжается. Сложные переговоры о списках пленных проводит секретарь СНБО Рустем Умеров. С российской стороны — помощник Путина Владимир Мединский.

По данным Службы внешней разведки Украины, россияне хотят наполнять списки украинцами на обмен только со своей стороны, невзирая на запрос Киева. Также РФ планирует привозить некоторых пленных в Беларусь, заставлять их записывать видеообращение к родителям, что якобы украинские власти не забирают.

«Готовятся такие российские провокации. Это просто попытка давления на нас. Но мы делаем все, чтобы были реализованы все предварительные договоренности об обменах, а речь шла о разных этапах обменов. Работаем, чтобы вернуть всех наших людей домой», — сказал Зеленский.

Напомним, что 2 октября в результате обмена удалось освободить 185 украинских защитников и 20 гражданских.