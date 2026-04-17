Зеленский предупредил о российской угрозе из Беларуси: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о повышении активности Вооруженных Сил на территории Беларуси и очередных попытках России втянуть соседнее государство в войну против Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram после доклада главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сирского.

Зеленский отметил, что были зафиксированы попытки оккупантов провести перегруппировку сил для компенсации значительных потерь личного состава. Президент также сообщил, что по данным разведки, в приграничных районах Беларуси сейчас активно развивают дороги в направлении украинской границы и готовят артиллерийские позиции.

«По данным разведки, в приграничье Беларуси происходит развитие дорог к территории Украины и налаживание артиллерийских позиций. Считаем, что Россия в очередной раз будет пробовать втянуть в свою войну Беларусь», — подчеркнул Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что фактическое руководство Беларуси будет предостережено через соответствующие каналы и отметил, что Украина готова жестко защищать свою независимость.

«Поручил по соответствующим каналам предостеречь фактическое руководство Беларуси о готовности Украины защищать свою землю и независимость. Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны сдерживать руководство Беларуси от ошибок», — добавил президент.

Россия втягивает Беларусь в войну против Украины

Ранее сообщалось, что Россия начала строительство в Беларуси баз наземного управления для ударных дронов большой дальности, чтобы усилить атаки на Украину и сократить время подлета в украинские города. Как сообщает издание Forbes, Кремль планирует построить четыре такие станции, что, по предупреждению Зеленского, свидетельствует о все большем привлечении Беларуси в войну на стороне агрессора.

Военный эксперт и советник министра обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов опроверг эту информацию. Он отметил, что медиа исказили заявление Владимира Зеленского: 23 марта президент отчитывался об уничтожении четырех пунктов управления БПЛА в Беларуси, однако сейчас существует угроза, что Россия может их восстановить.

