Зеленский предупредил об очень тяжелой ночи и призвал сжигать технику врага: главные заявления президента

Зеленский предупредил о тяжелой ночи 26 февраля.
Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное обращение к согражданам, в котором сообщил об общей ситуации на фронтах.
Соответствующее обращение об итогах по обороне Украины от врага опубликовали на официальной странице главы государства в Telegram.
"Сегодня был тяжелый, но смелый день. Мы боремся за свое государство на всех фронтах: на юге, востоке, севере и многих городах нашей прекрасной страны", — начал выступление украинский президент.
Дипломатический фронт
Владимир Зеленский в течение 25 февраля провел разговоры с президентом Франции Эммануэлем Франции, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом США Джо Байденом, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, главой Еврокомцисии Урсулой фон дер Ляен.
О тяжелой ночи 26 февраля
Зеленский в обращении предупредил, что эта ночь будет тяжелее дня. Российские войска попытаются захватить город, для этого они применят все имеющиеся силы.
"Этой ночью враг применит все имеющиеся у них силы, чтобы сломать наше сопротивление. Подло, жестко, и не по-человечески. Этой ночью они пойдут на штурм. Все должны понимать, что нас ждет", — сказал он.
Потери врага очень серьезны
По словам украинского президента, потери российской армии очень серьезны. "Потери врага очень серьезные: сотни и сотни солдат, которые перешли нашу границу, которые пришли на нашу землю. Есть потери, к сожалению, среди наших воинов. Украинцы героически сопротивляются агрессии, поэтому врагу приходится придумывать все более абсурдные обвинения, чтобы говорить хотя бы бы что-то", — заметил глава украинского государства и добавил, что эти обвинения необъективны.
Поблагодарил грузинам за поддержку Украины
В своем выступлении Зеленский поблагодарил за поддержку, которую выразили грузинские граждане, несмотря на позицию правительства, отказавшегося присоединиться к экономическим и финансовым санкциям против России.
"Хочу поблагодарить хорошего прекрасного грузинского народа, который вышел на улицы своей страны и поддержал Украину. Вы настоящие друзья, спасибо", — сказал Зеленский.
Обратился к украинцам за помощью
Глава Украины призвал сограждан приобщиться к борьбе с врагом. Он просит закрывать специальные знаки, которые оставляют диверсанты на дорогах или зданиях, а также сжигайте вражескую технику российским войском. "Каждый, кто уже присоединился к защите страны, или может помочь обороне – останавливайте врага повсюду, где можете", – сказал он.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- По ориентировочным данным Минобороны Украины по состоянию на 15:00 25 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери :
- танки – до 80 единиц;
- боевые бронированные машины разных типов — 516;
- самолеты – 10;
- вертолеты — 7;
- личного состава — 2800.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.