Зеленский предупредил об очень тяжелой ночи и призвал сжигать технику врага: главные заявления президента

Зеленский предупредил о тяжелой ночи 26 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное обращение к согражданам, в котором сообщил об общей ситуации на фронтах.

Соответствующее обращение об итогах по обороне Украины от врага опубликовали на официальной странице главы государства в Telegram.

"Сегодня был тяжелый, но смелый день. Мы боремся за свое государство на всех фронтах: на юге, востоке, севере и многих городах нашей прекрасной страны", — начал выступление украинский президент.

Дипломатический фронт

Владимир Зеленский в течение 25 февраля провел разговоры с президентом Франции Эммануэлем Франции, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом США Джо Байденом, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, главой Еврокомцисии Урсулой фон дер Ляен.

О тяжелой ночи 26 февраля

Зеленский в обращении предупредил, что эта ночь будет тяжелее дня. Российские войска попытаются захватить город, для этого они применят все имеющиеся силы.

"Этой ночью враг применит все имеющиеся у них силы, чтобы сломать наше сопротивление. Подло, жестко, и не по-человечески. Этой ночью они пойдут на штурм. Все должны понимать, что нас ждет", — сказал он.

Потери врага очень серьезны

По словам украинского президента, потери российской армии очень серьезны. "Потери врага очень серьезные: сотни и сотни солдат, которые перешли нашу границу, которые пришли на нашу землю. Есть потери, к сожалению, среди наших воинов. Украинцы героически сопротивляются агрессии, поэтому врагу приходится придумывать все более абсурдные обвинения, чтобы говорить хотя бы бы что-то", — заметил глава украинского государства и добавил, что эти обвинения необъективны.

Поблагодарил грузинам за поддержку Украины

В своем выступлении Зеленский поблагодарил за поддержку, которую выразили грузинские граждане, несмотря на позицию правительства, отказавшегося присоединиться к экономическим и финансовым санкциям против России.

"Хочу поблагодарить хорошего прекрасного грузинского народа, который вышел на улицы своей страны и поддержал Украину. Вы настоящие друзья, спасибо", — сказал Зеленский.

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Обратился к украинцам за помощью

Глава Украины призвал сограждан приобщиться к борьбе с врагом. Он просит закрывать специальные знаки, которые оставляют диверсанты на дорогах или зданиях, а также сжигайте вражескую технику российским войском. "Каждый, кто уже присоединился к защите страны, или может помочь обороне – останавливайте врага повсюду, где можете", – сказал он.