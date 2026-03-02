Зеленский предупредил об ударах РФ и назвал новую цель: это больше не энергетика

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия планирует нанести удары по водоснабжению в Украине. Цель оккупантов — оставить украинцев без воды.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы медиа.

«Россия готовит новую волну, будет бить по инфраструктуре, логистике и воде, водоснабжению. Хотят, чтобы у нас были проблемы именно с водой. Общины должны сосредоточиться над этим вызовом. А мы, с другой стороны, должны доставать больше ракет для противовоздушной обороны. С какими инструментами влияния Украина выходит на следующий раунд переговоров? И можем ли усилить свою позицию? Во-первых, мы уже сильнее, потому что мы прошли с вами эту зиму», — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что энергетический террор не сломал Украину, а потому РФ решила по-новому терроризировать гражданских.

«И Россия понимает, что энергетический террор был, но не сломал Украину. А как усилить свою позицию? Прежде всего, есть гарантии безопасности между нами и США. Надо, чтобы партнеры это подписали. Документ готов. В такой позиции мы будем точно выглядеть сильнее», — пояснил президент.

Массированные ракетные удары по энергетике: что известно

Напомним, россияне зимой 2025-226 гг наносили массированные ракетные удары по украинской энергетической системе. Для восстановления энергетики Украины необходимо 90,6 млрд долл. Денис Шмыгаль назвал пять приоритетных направлений для инвесторов

Как прогнозируют эксперты, отключения света будут продолжаться и весной, хотя солнечная генерация будет помогать частично компенсировать дефицит в сети.