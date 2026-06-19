Зеленский предупредил украинцев об усилении российских атак

Президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил об ослаблении президента России Владимира Путина. На фоне этих процессов глава государства предупредил о риске усиления вражеских атак.

Об этом Зеленский сказал журналистам.

По словам украинского лидера, российский диктатор постепенно теряет свои позиции как в политическом измерении, так и на фронте.

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«Путин становится слабым, слабеет. Слабее и политически, и на поле боя, и физически. И поэтому может усиливать удары по нам, нашим людям, ракетами и дронами», — предупредил Зеленский.

Также глава государства призвал украинцев не пренебрегать сигналами тревоги и находиться в укрытиях.

«Пользуйтесь, пожалуйста, укрытиями. Я вас очень прошу, очень. Слава Украине!» — сказал президент.

Напомним, накануне глава МИД России Лавров пригрозил Украине регулярными массированными ударами в ответ на атаки дронами на Москву, назвав это выполнением задач Путина. Подробности о целях или сроках атак министр не озвучил.

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Заметим, в ночь на 19 июня РФ подняла в небо четыре бомбардировщика Ту-22М3 с аэродрома «Оленья», которые совершали перелет на «Энгельс-2» для снаряжения ракетами Х-22 и Х-32. Мониторинговые каналы оценивали ситуацию как передислокацию, однако из-за активности пунктов управления не исключали вероятность боевого вылета.

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