Зеленский презентовал новое образовательное приложение "Мрия": каковы его функции

Сейчас все украинские школы функционируют в разных условиях и с началом полномасштабной войны 1 сентября у всех разное.

В День знаний президент Украины Владимир Зеленский презентовал для украинских школьников, их родителей и педагогов инновационный цифровой образовательный проект “Мрия”.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

Украинская образовательная Мечта. Новое приложение, которое будет помогать миллионам наших людей так же эффективно, как Действие. Украинские ученики и ученицы, родители, учителя – каждый сможет воспользоваться функциями "Мечты". Сегодня сделал первую презентацию проекта. И именно тем, кто будет им пользоваться. Украинские школы и наши ребята, которые учатся сейчас за границей. Наши учителя”, – написал президент.

Он добавил: “Именно таких новостей заслуживает 1 сентября – новостей о том, что у украинцев будет больше возможностей, больше защиты, больше нормальной образованной жизни. Поздравляю всех с 1 сентября и желаю, чтобы мечты всех наших людей, всех наших детей сбывались!”.

О функциях приложения говорится на сайте Офиса президента Украины:

в приложении будет портфолио ученика, где будут показываться достижения, собственные проекты, участия в олимпиадах и т.п.;

приложение будет включать библиотеку с рекомендациями образовательных программ, курсов, видеоматериалов, кружков;

"Мечта" будет рекомендовать программы конкретному человеку, опираясь на его образовательный путь;

возможность создания плана дня, расписания и слежения за графиком;

ребенок будет иметь собственный ID, "почти как взрослые в Действии", — говорит Зеленский;

Для взрослых:

родители смогут видеть, находится ли ребенок в укрытии;

родители смогут узнать к чему их ребенок более талантлив или склонен и не заставлять учить "чужое";

Мечта упростит коммуникацию между учителями и родителями (мессенджер), чтобы узнавать о проблемах и результатах;

для учителей также будут рекомендации по образовательным программам.

Пилотный проект планируется представить до декабря.

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр образования Оксен Лесной шаг за шагом будут представлять каждую деталь проекта.

Напомним, в Минобразования сказали, как будут учиться школьники в опасных регионах. Так отмечается, что на прифронтовых территориях дети будут учиться только дистанционно. Наличие укрытия в школе не отменяет решения.

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