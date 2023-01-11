Зеленский прибыл с необъявленным визитом во Львов (видео, фото)

Свой визит Зеленский начал из почтения памяти погибших украинских защитников на Лычаковском кладбище.

В среду, 11 января, украинский президент Владимир Зеленский с неанонсированным визитом прибыл во Львов.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Telegram и опубликовал фрагмент видео по визиту.

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"Начал свой визит во Львов с важнейшего — чествования памяти украинских воинов. Слава всем, кто отдал жизнь за нашу свободу и независимость нашего государства! Слава Украине!", — написал лидер Украины.

Из опубликованных кадров видно, что вместе с Зеленским во Львов прибыли глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий проинформировал, что Зеленский побывал на Марсовом поле Лычаковского кладбища, чтобы почтить память погибших из-за российской агрессии Героев.

Напомним, одним из крайних визитов Зеленского в Украине был его приезд в Бахмут Донецкой области, где идут одни из самых ожесточенных боев с российскими оккупантами. После этого глава государства отправился в США на встречу с Джо Байденом.

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