Зеленский прибыл с неожиданным визитом в Одесскую область: стали известны детали

Во время визита были проработаны вопросы, в частности, "зернового коридора".

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Одесскую область. Там он заслушал доклады военных и провел совещание по защите региона.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

По его словам, во время визита в Одесскую область проработаны многие важные темы, в частности: оперативная обстановка и ведение боевых действий в рамках ответственности ОВСУ “Одесса”. Кроме того, президент наградил украинских бойцов государственными наградами.

"Ситуация в Черном море, противоминные меры и обеспечение безопасности “зернового коридора”. Работа ПВО Одесской области, прикрытие Одессы с воздуха, инфраструктуры "зернового коридора" и наших бригад. Во время таких командировок всегда большая честь – встретиться с нашими защитниками. Сегодня пообщался с воинами, защищающими Юг Украины, вручил им государственные награды. Спасибо за службу, за сбитые враждебные цели, за смелость и самоотверженность в защите нашего государства и людей", – рассказал Владимир Зеленский.

Напомним, что в Одессе на одной из котельных упала труба высотой более 100 метров.

Читайте также: