Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию: какая цель визита
Зеленский в Саудовской Ааравии должен обсудить вопросы безопасности, энергетики и инфраструктуры.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Там он встретится с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом.
Об этом написал Зеленский в Telegram.
По словам Зеленского, вчера, 23 апреля, на встрече с европейскими лидерами были закреплены финансовые гарантии нашей устойчивости.
"Сегодня развиваем договоренности с Саудовской Аравией в сфере безопасности, энергетики и инфраструктуры", — отметил Зеленский.
Украинский лидер подчеркнул: важно, чтобы усиление было взаимным. Он отметил, что ценит содержательное сотрудничество между странами.
