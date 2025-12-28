- Дата публикации
Зеленский прибыл в США для встречи с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты, где у него запланирована встреча с Дональдом Трампом.
Об этом сообщает Общественное со ссылкой на собственного корреспондента.
Владимир Зеленский 28 декабря в Соединенных Штатах должен провести встречу президентом США Дональдом Трампом в Майами, где расположена резиденция главы Белого дома Мар-а-Лаго.
Глава государства намерен обсудить с американским коллегой мирный план, а также пути его реализации.
Кроме того, Зеленский будет обсуждать с Трампом гарантии безопасности, их сроки, а также экономическую помощь для восстановления страны.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский перед встречей с Дональдом Трампом обсудил с европейскими лидерами ключевые документы мирного плана.
Мы ранее информировали, что Владимир Зеленский заявил о почти полной готовности 20-пунктного мирного плана.