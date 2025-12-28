ТСН в социальных сетях

Зеленский прибыл в США для встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты Америки.

Игорь Бережанский
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © скрин с видео

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты, где у него запланирована встреча с Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на собственного корреспондента.

Владимир Зеленский 28 декабря в Соединенных Штатах должен провести встречу президентом США Дональдом Трампом в Майами, где расположена резиденция главы Белого дома Мар-а-Лаго.

Глава государства намерен обсудить с американским коллегой мирный план, а также пути его реализации.

Кроме того, Зеленский будет обсуждать с Трампом гарантии безопасности, их сроки, а также экономическую помощь для восстановления страны.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский перед встречей с Дональдом Трампом обсудил с европейскими лидерами ключевые документы мирного плана.

Мы ранее информировали, что Владимир Зеленский заявил о почти полной готовности 20-пунктного мирного плана.

