Зеленский приехал на Донбасс и поздравил ВСУ с профессиональным праздником (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский 6 декабря приехал в Донбасс. Из Славянска, который находится недалеко от линии фронта, глава государства поздравил ВСУ с праздником.

Зеленский опубликовал видео рядом со стелой на въезде в Славянск. Глава государства поздравил украинских защитников и защитниц и подчеркнул, что вся Украина ими гордится.

Видео из Донбасса Зеленский показал в своем Telegram-канале.

"Традиционно я встречаю этот день на передовой с нашими бойцами. Сегодня мы на Донбассе. Зона боевых действий стала больше, борьба тяжелее, а цена выше...Верю, что в следующий раз встретимся в нашем украинском Донецке, Луганске. Уверен, что и в Крыму. Спасибо за эту устойчивость и силу. Вы форпост нашей независимости", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина гордится своими Сухопутными войсками, Воздушными силами, Военно-морскими силами, Силами специальных операций, военной разведкой, Десантно-штурмовыми войсками и всеми Вооруженными Силами Украины. Президент подчеркнул, что есть то, что остается неизменным, стальным — это отвага, выдержка, воля украинских сил, а значит — наша независимость.

Зеленский добавил, что кто-то называл себя "второй армией мира", а теперь все видят, у кого первое место и подчеркнул, что путь в свободную Украину лежит через свободные Донецк, Луганск и Крым.

Кроме того, глава государства наградил украинских воинов за мужество и отвагу в борьбе с врагом.

Напомним, командование ВСУ также присоединилось к поздравлениям украинских защитников с профессиональным праздником. В частности, украинских защитников поздравили президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев и командующий Воздушными силами Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

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