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Зеленский приехал на Волынь: обсуждали оборону на случай угрозы из Беларуси (фото, видео)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Зеленский приехал на Волынь: обсуждали оборону на случай угрозы из Беларуси (фото, видео)

Фото: Офис президента Украины

Президент обсудил устройство фортификационных сооружений на Волыни.

Владимир Зеленский в среду, 19 апреля, посетил Волынскую область и провел совещание по усилению границы.

Об этом президент сообщил в соцсетях.

Владимир Зеленский посетил пограничников на границе с Беларусью и Польшей, чтобы поблагодарить за оборону Украины.

"Для меня честь сегодня быть здесь, поблагодарить наших пограничников за защиту государственной границы. За защиту нашего государства в Бахмуте. Знаю, как крепко вы там стояли, держали Бахмут", — написал Зеленский.

Зеленскому сообщили, что Украина готовится к отражению возможного вторжения противника с территории Беларуси, поэтому происходит наращивание инженерных заграждений, фортификационных сооружений и настройка систем удаленного видеонаблюдения.

© Офис президента Украины
Фото: Офис президента Украины

Пограничники продемонстрировали объем работ, выполненных с начала 2022 года для укрепления границы с Беларусью в пределах Волынской области.

Также президент провел совещание по ситуации с безопасностью на Волыни и усиление украинской границы — обустройство инженерных и фортификационных сооружений.

"Заслушал доклады об обстановке в зоне ответственности оперативной группировки войск "Волынь" и готовности военных подразделений к выполнению задач, а также о мерах по усилению государственной границы в пределах Волынской области", — сообщил президент.

Напомним, Зеленский посетил передовые позиции в Авдеевке и поел с военными пасок.

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Дата публикации
Просмотры
896
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