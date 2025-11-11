Зеленский приехал в Херсон и сделал важное заявление о защите города

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Херсон в третью годовщину освобождения от российских кафиров. В городе он провел совещание с военными, представителями сил безопасности и подразделениями сил беспилотных систем.

Об этом глава государства заявил во время своего обращения.

По его словам, был определен ряд шагов для усиления обороны города, который ежемесячно испытывает тысячи ударов российских дронов. В частности, Силы беспилотных систем, "Птицы Мадяра" и другие подразделения увеличат в Херсоне возможности.

"Определили, что нужно дать Херсону, чтобы было больше защиты. Тысячи ударов российских дронов ежемесячно против этого города фактически постоянно такая угроза", - подчеркнул Зеленский.

Также президент отметил важность реализации мер по защите дорог и логистических направлений. По его словам, есть решение по энергетике, по оборудованию для Херсона, финансирование дополнительное. Президент также сообщил, что областные власти подали запросы на нужды общин - от детсадов до образовательных и социальных программ.

Заметим, Херсон находился под оккупацией несколько месяцев – 2 марта 2022 года. В сентябре украинские военные начали операцию по освобождению города, а 11 ноября вошли в областной центр.

Напомним, неделю назад в голливудскую актрису Анджелину Джоли приехала в город Херсон. В частности, она встретилась с начальником городской военной администрации Ярославом Шанько. Чиновник вручил знаменитости символический сувенир – памятный жетон города. Актриса посетила несколько больниц, а также встретилась с детьми.

