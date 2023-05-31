Зеленский приехал в Одесскую область: что известно

Зеленский провел совещание с военными и правоохранителями в Одесской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 31 мая, с рабочим визитом посетил Одесскую область. Там он представил нового главу ОВА Олега Кипера и заслушал доклад о ситуации в регионе.
Об этом украинский лидер сообщил в своем телеграмм-канале.
Владимир Зеленский отметил, что Одесщина – это приоритетный для Украины регион. Там он представил нового главу Одесской военной администрации Олега Кипера.
Также он провел переговоры с военными и правоохранителями по ситуации в Одесской области. Президент также похвалил СБУ Одесской области за защиту Украины.
"В ходе совещания обсудили важные актуальные вопросы: восстановление поврежденной в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры и обеспечение ее стабильного функционирования, перезапуск ключевых предприятий в условиях военного положения, обеспечение потребностей внутренне перемещенных лиц, реабилитацию военных", — сообщил Владимир Зеленский.
Напомним, 31 мая президент опубликовал указ, в котором говорилось о назначении Олега Кипера главой Одесской ОВА.
В марте 2023 года Зеленский отправил в отставку главу Одесского ОВА Максима Марченко.
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