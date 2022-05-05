Зеленский пригласил президента Германии Штайнмайера посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Во время 45-минутного разговора Штайнмайер получил от Зеленского приглашения приехать в Украину.

Об этом сообщает Spiegel.

В ходе разговора Штайнмайер заверил Зеленского в полной поддержке Германией Украины. По словам пресс-секретаря немецкого президента, все недоразумения из прошлого уладили и Зеленский пригласил в Украину федерального президента и канцлера.

Как пишет "Украинская Правда", руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что разговор действительно состоялся. "Германия остается мощным союзником Украины. О деталях будет официальное сообщение, могу только сказать, что надежда россиян на раскол единства Европы в поддержке Украины – бесполезна", — прокомментировал он.

Впрочем, пока неизвестно, готов ли Штайнмайер поехать в Киев и когда это может произойти.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в Киеве президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Такое решение Зеленский объяснил "тесными связями Штайнмайера с Россией". Из-за чего в отношениях Киева и Берлина возникло дополнительное напряжение.

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