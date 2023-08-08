Зеленский пригрозил депутатам и чиновникам, работающим на свой "карман": "Минимум пойдут под суд"

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил депутатам и чиновникам, которые во время войны работают на собственное обогащение, "минимум судом".

Об этом он сказал 8 августа во время обращения к украинцам.

Зеленский поблагодарил тех, кто работает на Украину и пригрозил тем, кто во время войны обогащается.

"Всегда должен быть результат для Украины. Каждый день на фронте и в тылу... Каждый такой день - с результатами - приближает нашу победу. Как сегодняшний день - с правоохранительным результатом для Украины. Для очищения Украины. Мы все знаем, что наше государство должно измениться, должно пройти трансформацию. И это означает, что на государственных должностях или народными депутатами Украины точно не будут те, кто работает себе "на карман", а не ради Украины. Каждый такой делец как минимум пойдет под суд", - сказал президент.

Напомним, нардепа Богдана Торохтия, жена которого во время войны купила элитную недвижимость и автомобили, планируют исключить из фракции "Слуга народа".

Также правоохранители объявили подозрение экс-нардепу из-за биржевых махинации на миллиард гривен.

8 августа СБУ сообщила о задержании нардепа, который за 85 тыс. дол. "продавал" землю Национальной академии аграрных наук. Правоохранители не указали имя депутата. Речь идет о депутате от "Слуги народа" Анатолии Гунько

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