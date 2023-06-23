Зеленский приказал уволить скандального одесского военкома Евгения Борисова

Президент Украины Владимир Зеленский дал срочное поручение уволить с должности главу Одесского местного центра комплектования Евгения Борисова, попавшего в коррупционный скандал.

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Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Владимира Зеленского в Telegram.

"Дал срочное поручение Главкому Залужному немедленно освободить от должности, так сказать, одесского "военкома" – начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна", — говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский заявил, что распорядился создать комиссию по проверке всех начальников центров комплектования.

"Дал срочное поручение создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны Украины генерала Павлюка вместе с правоохранительным блоком и вместе с НАПК для проверки всех военкомов во всех регионах Украины, чтобы они не позорили наше государство и память погибающих на фронте героев", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что военком был отстранен от исполнения служебных обязанностей после того, как за дело взялось ДБР.

Однако позже руководитель прессцентра ОК "Юг" сообщила, что Евгений Борисов продолжает выполнять свои обязанности, поскольку служебное расследование не нашло оснований для отстранения от должности.

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