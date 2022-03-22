Как минимум, это будет обращение президента, как максимум – полноценное участие, естественно, в видеоформате.

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО 24 марта в видеоформате.

Об этом сообщил спикер главы государства Сергей Никифоров в эфире "Украина 24".

"Украина там будет активно участвовать. Как именно мы пока определяем. Как минимум это будет обращение президента, как максимум – полноценное участие, естественно, в видеоформате. О формате участия станет известно в ближайшие дни", — сообщил Никифоров в эфире телемарафона во вторник.

Зеленский, по его словам, в рамках саммита будет говорить о необходимости прекратить военные преступления России против украинского населения и гражданской инфраструктуры.

"Это можно сделать несколькими путями – закрыть небо, предоставить Украине мощные средства воздушной обороны и авиацию… О новых форматах безопасности (для Украины – ред.) говорить не будут", — добавил он.

Напомним, страны-члены НАТО планируют обсудить на саммите 24 марта вопрос реагирования на возможное применение Россией химического, биологического, ядерного и кибероружия.

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