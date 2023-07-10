Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе: когда следует ожидать визита

Зеленский отправится в Вильнюс, чтобы встретиться с лидерами стран НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе. Есть информация, что он прибудет в Литву в среду, 12 июля.

Об этом написала журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс в Twitter.

"Зеленский отправится в Вильнюс, чтобы лично встретиться с лидерами НАТО на саммите военного альянса, к которому стремится присоединиться его страна, сообщают источники", – сообщила Джейкобс.

Визит президента Украины следует ожидать 12 июля, добавила она.

Напомним, что накануне саммита НАТО в Вильнюсе состоялся разговор о главе МИД Украины с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По словам Дмитрия Кулебы, решения саммита должны быть выигрышными для всех, поэтому идет работа над этим.

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