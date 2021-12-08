Зеленский принимает действенные меры по борьбе с влиянием олигархов – The European Post

Президент Владимир Зеленский начал ряд реформ, направленных на борьбу с коррупцией.

Среди них есть меры, направленные на укрощение влияния олигархов.

Об этом написал обозреватель издания The European Post Питер Клэпп.

"Украина имеет большую долю мощных бизнес-деятелей, оказывающих значительное влияние на политические партии и каналы СМИ, которые часто им принадлежат. Некоторые из них даже имеют карманных судей и высших государственных служащих, а многие имеют тесные связи с Кремлем", - рассказал эксперт.

Так, недавно Зеленский подписал закон об отмене списка 20-летней давности из более чем 1000 государственных компаний, не подлежащих приватизации. Теперь эти активы смогут приобрести частные инвесторы. Однако законом запрещается участвовать в процессе приватизации тем, кто признан олигархами.

"Одним из наиболее скандально известных олигархов является Виктор Медведчук, близкий друг президента России Владимира Путина, который является крестным отцом его дочери. Он лидер пророссийской партии "За жизнь", и попал под санкции администрации Обамы после того, как разразился конфликт в 2014 году. В течение длительного времени украинский политический класс был к нему толерантен, поскольку в нем видели важный канал связи с Кремлем", - отметил Клэпп.

По его словам, сторонником Медведчука был бывший президент Петр Порошенко, еще один олигарх. У Порошенко способствовали построению пророссийской медиа-империи Медведчука. Его администрация также предоставила Медведчуку зеленый свет на закупку ряда шахт на территории, которую контролируют сепаратисты, оказывая им столь необходимую финансовую поддержку.

"Ситуация изменилась при Зеленском, поскольку Медведчук находится под домашним арестом с мая по обвинениям в финансовой поддержке российских повстанцев на Востоке Украины, ведущих сепаратистскую войну с 2014 года. Медведчук и три его телевизионных канала уже попали под санкции Президента Украины в феврале по обвинению в распространении российской дезинформации", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, Зеленский проводит такие действия против олигархов, так как угроза российского вторжения показала необходимость нейтрализации групп интересов, которые могут перейти на другую сторону в случае нападения.

"Реформированная и успешная Украина представляла бы значительную угрозу внутренней стабильности в России, поскольку ее можно рассматривать как образец для подражания, учитывая культурное сходство", - констатировал Клэпп.