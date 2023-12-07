Зеленский принял участие в церемонии зажигания ханукальных свечей (фото)

Президент Владимир Зеленский вместе с представителями еврейского духовенства Украины принял участие в церемонии зажигания ханукальных свеч по случаю начала еврейского праздника Ханука.

Об этом пишет пресс-служба главы государства.

"Этот праздник – о победе силы духа. И это самое главное. Я желаю всем вам, нам и всем тем, кто всегда на стороне света, на стороне Украины и людей, на стороне жизни – Хануки и победы", – сказал Зеленский.

Зеленский и представители еврейского духовенства зажгли ханукальные свечи

На церемонии присутствовали: глава Совета Федерации еврейских общин Украины Мейер Стамблер, заместитель главы Совета Федерации еврейских общин Украины раввин Рафаэль Рутман, главный раввин еврейской религиозной общины центральной синагоги Киева Моше Асман, главный раввин Львова Мордехай Болд, главный раввин Ужгорода Менахем Мендель Вильгельм, главный раввин Житомира Шломо Вильгельм, главный раввин Одессы Авраам Вольф, главный раввин Кривого Рога Лирон Эдери, главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий, главный раввин Харькова Моше Москович, главный раввин Сум Ехиель Левитанский, главный раввин синагоги Бейт Менахем Хабад (Киев) Йонатан Маркович

Зеленский и представители еврейского духовенства / Фото: Офис президента Украины

Зеленский принял участие в церемонии зажигания ханукальных свечей

Напомним, российский диктатор Путин назвал украинского президента Владимира Зеленского "позором еврейского народа".

Со своей стороны главный раввин Украины Моше Реувен Асман ответил, что гордится президентом Зеленским.

Еврейская конфедерация ответила на скандальное заявление Путина. Там подчеркнули, что "Зеленский – лидер, показавший пример мужества"

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