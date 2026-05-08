ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1877
Время на прочтение
2 мин

Зеленский принял важное решение по параду в Москве: указ президента

В тексте указа отмечено, что во время проведения парада Красную площадь не будут включать в возможные цели для поражения Силами обороны.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский / © Associated Press

Украина официально разрешает агрессору Российской Федерации провести парад на 9 Мая в Москве на Красной площади.

Об этом говорится в указе №374 украинского президента Владимира Зеленского.

«Учитывая многочисленные просьбы, с гуманитарной целью, очерченной в переговорах с американской стороной 8 мая 2026 года, постановляю: разрешить 9 мая 2026 года провести парад в Москве (Российская Федерация)», — говорится в тексте документа, который вступает в силу со дня его подписания.

Отмечается, что на время парада (с 10:00 по киевскому времени 9 мая) территориальный квадрат Красной площади будет исключен из плана применения украинского вооружения.

В тексте указа очерчен квадрат Красной площади:

  • 55.754413 37.617733

  • 55.755205 37.619181

  • 55.753351 37.622854

  • 55.752504 37.621538

Эти координаты указывают на территорию Красной площади в Москве и некоторые прилегающие территории.

Указ президента Украины №374 «О проведении парада в Москве» / © Офис президента Украины

Указ президента Украины №374 «О проведении парада в Москве» / © Офис президента Украины

Трехдневное перемирие — что известно

В пятницу, 8 мая, президент США Дональд Трамп неожиданно объявил о перемирии между Украиной и Россией. Оно будет действовать с 9 по 11 мая. По его словам, «этот запрос был сделан непосредственно мной». Кроме того, прекращение огня будет включать в себя «приостановку всей кинетической активности, а также обмен 1000 пленных из каждой страны».

Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил согласие о перемирии и обмене пленными с РФ при посредничестве американской стороны. Он подчеркнул, что «должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая».

Помощник «фюрера» РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков подтвердил трехдневное перемирие. По его словам, эта договоренность была достигнута во время телефонных контактов с администрацией Трампа.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1877
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie