Зеленский принял важные решения о работе военно-врачебных комиссий

Президент Украины Владимир Зеленьский провел заседание СНБО, главной темой которого стали итоги проверки всей системы военно-врачебной комиссии (ВЛК) по стране. По результатам заседания приняты важные решения.

Об этом сообщил глава государства.

Он отметил, что с докладами о нарушении ВЛК выступили МВД, СБУ, ДБР, военные, представители медсферы, Уполномоченный по правам человека и генпрокурор.

Какие решения приняли

1. Провести комплексную проверку обоснованности тех решений ВЛК относительно инвалидности и непригодности военной службы, которые были приняты в период с 24.02.22 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Все случаи, когда решения явно безосновательны и незаконны, должны заняться правоохранителями, подчеркнул президент.

2. По результатам проверки будут сделаны выводы относительно тех лиц, которые на основе сфальсифицированных решений ВЛК выехали за границу за время от начала полномасштабной агрессии.

3. Активизировать расширение возможностей проходить ВЛК в системе гражданских медицинских учреждений. Во всех регионах Украины должно быть обеспечено полное расширение работы ВЛК на гражданские медицинские учреждения. Военное командование должно полностью сотрудничать с гражданскими медиками для решения этого вопроса.

4. Завершить процесс полной цифровизации всей работы ВЛК. Государство должно поставить точку в любой очереди, в которой люди вынуждены ожидать доступа к ВЛК или выводов ВЛК.

5. Просмотреть систему определения пригодности к военной службе с тем, чтобы дать больше возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач и сделать невозможным манипуляции с понятием ограниченной пригодности.

Надлежащий уровень эффективности работы ВЛК, безбарьерности всех составляющих ее работы и привлечение профессиональных кадров поручено обеспечить кабинет Министров Украины.

Зеленский подчеркнул, что правоохранители продолжат проверку системы ВЛК и ее очистку "от тех, кто использует свои должности против безопасности и обороноспособности нашего государства".

Напомним, ДБР выявило махинации с выводами военно-врачебной комиссии в Винницкой области.

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