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Зеленский приостановил гражданство 13 священников УПЦ Московского патриархата: полный список — СМИ

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Зеленский приостановил гражданство 13 священников УПЦ Московского патриархата: полный список — СМИ

Фото: УНИАН

Уведомление о потере гражданства деятелями УПЦ МП получила Государственная миграционная служба. В дальнейшем они могут быть депортированы.

Президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство ряда священников так называемой УПЦ Московского патриархата. Соответствующий указу № 898/2022 был издан еще 28 декабря 2022 года, но официально не обнародован, поскольку документ содержит персональную информацию.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники.

В указе президента говорится о приостановлении гражданства 13 представителей УПЦ. Среди них – митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которого СБУ подозревает в госизмене.

Как выяснило издание, уведомление о потере гражданства указанными лицами получила Государственная миграционная служба. В дальнейшем они могут быть депортированы.

В список представителей УПЦ, гражданство которых приостановлено указом президента, вошли представители Донецкой, Крымской и Роменской епархий, а также Одесской и Буковинской.

Издание опубликовало полный список лиц:

  • Елецких Анатолий Иванович — митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которому СБУ вручило подозрение в госизмене;
  • Аницой Сергей Леонидович – викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергей, на которого, по данным LB.ua, записано все имущество Ионафана;
  • Виниченко Владимир Семенович – архиепископ Новоазовский Варсонофий (Донецкая епархия);
  • Градомский Виктор Анатольевич — протоиерей Виктор, настоятель храма Александра Невского (Одесская епархия);
  • Николай Николаевич — викарный архиерей, епископ Ялтинский Нестор;
  • Егоренко Валентин Владимирович — митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, у которого СБУ проводила обыски и нашла российские паспорта "руководства епархиальных структур", в частности его собственный, также в епархиальных компьютерах нашли детскую порнографию, изучаемую сейчас следствием;
  • Масленников Алексей Александрович — митрополит Роменский и Буринский Иосиф (Роменская епархия);
  • Средний Иван Петрович – митрополит Днепропетровский и Павлоградский;
  • Скобиола Андрей Петрович – архиепископ Волновахский, викарий Донецкой епархии, настоятель Святовасиловского мужского монастыря;
  • Таранов Александр Борисович — архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий, отличившийся коллаборационизмом и бежавший в Россию;
  • Швец Ростислав Филиппович — митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь;
  • Шинкарев Виктор Сергеевич — архиепископ Константиновский Паисий, по данным СМИ, активно участвовал в мероприятиях террористической организации "ДНР";
  • Яковенко Игорь Федорович – митрополит Святогорский, викарий Донецкой епархии, наместник Свято-Успенской Святогорской Лавры.

Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против влиятельных представителей УПЦ (МП). ТСН.ua собрал все, что известно о подсанкционных священнослужителях.

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Просмотры
1667
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