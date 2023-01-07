Зеленский приостановил гражданство 13 священников УПЦ Московского патриархата: полный список — СМИ

Уведомление о потере гражданства деятелями УПЦ МП получила Государственная миграционная служба. В дальнейшем они могут быть депортированы.
Президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство ряда священников так называемой УПЦ Московского патриархата. Соответствующий указу № 898/2022 был издан еще 28 декабря 2022 года, но официально не обнародован, поскольку документ содержит персональную информацию.
Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники.
В указе президента говорится о приостановлении гражданства 13 представителей УПЦ. Среди них – митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которого СБУ подозревает в госизмене.
Как выяснило издание, уведомление о потере гражданства указанными лицами получила Государственная миграционная служба. В дальнейшем они могут быть депортированы.
В список представителей УПЦ, гражданство которых приостановлено указом президента, вошли представители Донецкой, Крымской и Роменской епархий, а также Одесской и Буковинской.
Издание опубликовало полный список лиц:
- Елецких Анатолий Иванович — митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которому СБУ вручило подозрение в госизмене;
- Аницой Сергей Леонидович – викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергей, на которого, по данным LB.ua, записано все имущество Ионафана;
- Виниченко Владимир Семенович – архиепископ Новоазовский Варсонофий (Донецкая епархия);
- Градомский Виктор Анатольевич — протоиерей Виктор, настоятель храма Александра Невского (Одесская епархия);
- Николай Николаевич — викарный архиерей, епископ Ялтинский Нестор;
- Егоренко Валентин Владимирович — митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, у которого СБУ проводила обыски и нашла российские паспорта "руководства епархиальных структур", в частности его собственный, также в епархиальных компьютерах нашли детскую порнографию, изучаемую сейчас следствием;
- Масленников Алексей Александрович — митрополит Роменский и Буринский Иосиф (Роменская епархия);
- Средний Иван Петрович – митрополит Днепропетровский и Павлоградский;
- Скобиола Андрей Петрович – архиепископ Волновахский, викарий Донецкой епархии, настоятель Святовасиловского мужского монастыря;
- Таранов Александр Борисович — архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий, отличившийся коллаборационизмом и бежавший в Россию;
- Швец Ростислав Филиппович — митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь;
- Шинкарев Виктор Сергеевич — архиепископ Константиновский Паисий, по данным СМИ, активно участвовал в мероприятиях террористической организации "ДНР";
- Яковенко Игорь Федорович – митрополит Святогорский, викарий Донецкой епархии, наместник Свято-Успенской Святогорской Лавры.
Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против влиятельных представителей УПЦ (МП). ТСН.ua собрал все, что известно о подсанкционных священнослужителях.
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