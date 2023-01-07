Зеленский приостановил гражданство 13 священников УПЦ Московского патриархата: полный список — СМИ

Уведомление о потере гражданства деятелями УПЦ МП получила Государственная миграционная служба. В дальнейшем они могут быть депортированы.

Президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство ряда священников так называемой УПЦ Московского патриархата. Соответствующий указу № 898/2022 был издан еще 28 декабря 2022 года, но официально не обнародован, поскольку документ содержит персональную информацию.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники.

В указе президента говорится о приостановлении гражданства 13 представителей УПЦ. Среди них – митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которого СБУ подозревает в госизмене.

Как выяснило издание, уведомление о потере гражданства указанными лицами получила Государственная миграционная служба. В дальнейшем они могут быть депортированы.

В список представителей УПЦ, гражданство которых приостановлено указом президента, вошли представители Донецкой, Крымской и Роменской епархий, а также Одесской и Буковинской.

Издание опубликовало полный список лиц:

Елецких Анатолий Иванович — митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которому СБУ вручило подозрение в госизмене;

— митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которому СБУ вручило подозрение в госизмене; Аницой Сергей Леонидович – викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергей, на которого, по данным LB.ua, записано все имущество Ионафана;

– викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергей, на которого, по данным LB.ua, записано все имущество Ионафана; Виниченко Владимир Семенович – архиепископ Новоазовский Варсонофий (Донецкая епархия);

– архиепископ Новоазовский Варсонофий (Донецкая епархия); Градомский Виктор Анатольевич — протоиерей Виктор, настоятель храма Александра Невского (Одесская епархия);

— протоиерей Виктор, настоятель храма Александра Невского (Одесская епархия); Николай Николаевич — викарный архиерей, епископ Ялтинский Нестор;

— викарный архиерей, епископ Ялтинский Нестор; Егоренко Валентин Владимирович — митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, у которого СБУ проводила обыски и нашла российские паспорта "руководства епархиальных структур", в частности его собственный, также в епархиальных компьютерах нашли детскую порнографию, изучаемую сейчас следствием;

— митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, у которого СБУ проводила обыски и нашла российские паспорта "руководства епархиальных структур", в частности его собственный, также в епархиальных компьютерах нашли детскую порнографию, изучаемую сейчас следствием; Масленников Алексей Александрович — митрополит Роменский и Буринский Иосиф (Роменская епархия);

— митрополит Роменский и Буринский Иосиф (Роменская епархия); Средний Иван Петрович – митрополит Днепропетровский и Павлоградский;

– митрополит Днепропетровский и Павлоградский; Скобиола Андрей Петрович – архиепископ Волновахский, викарий Донецкой епархии, настоятель Святовасиловского мужского монастыря;

– архиепископ Волновахский, викарий Донецкой епархии, настоятель Святовасиловского мужского монастыря; Таранов Александр Борисович — архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий, отличившийся коллаборационизмом и бежавший в Россию;

— архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий, отличившийся коллаборационизмом и бежавший в Россию; Швец Ростислав Филиппович — митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь;

— митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь; Шинкарев Виктор Сергеевич — архиепископ Константиновский Паисий, по данным СМИ, активно участвовал в мероприятиях террористической организации "ДНР";

— архиепископ Константиновский Паисий, по данным СМИ, активно участвовал в мероприятиях террористической организации "ДНР"; Яковенко Игорь Федорович – митрополит Святогорский, викарий Донецкой епархии, наместник Свято-Успенской Святогорской Лавры.

Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против влиятельных представителей УПЦ (МП). ТСН.ua собрал все, что известно о подсанкционных священнослужителях.

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