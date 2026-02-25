Зеленский присвоил Денису "Рэдису" Прокопенко новое звание — указ

Денис Прокопенко / © telegraf.com.ua

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил командиру 1 корпуса Национальной гвардии Украины «Азов» Денису Прокопенко воинское звание бригадного генерала.

Соответствующий указ №195/2026 «О присвоении военного звания» обнародован на официальном сайте главы государства.

Документ подписан 25 февраля 2026 года.

Согласно указу, звание бригадного генерала присвоено полковнику Прокопенко Денису Геннадьевичу — командиру 1 корпуса Национальной гвардии Украины «Азов».

Денис Прокопенко на позывной «Редис»: что известно о военном

35-летний бригадный генерал НГУ Денис Прокопенко — Герой Украины (2022), командир 1-го армейского корпуса «Азов» НГУ, участвует в боевых действиях против российских войск.

В 2025 году подразделения «Азова» под его командованием участвовали в боевых действиях в районе Серебрянского лесничества, а затем на Торецком направлении.

Прокопенко — один из командиров обороны Мариуполя. Вместе с бойцами он удерживал «Азовсталь» в течение 86 дней. В плену находился с 16 мая по 24 сентября 2022 года.

Денис Прокопенко также принимал участие в боевых действиях на Донбассе, в частности, в Иловайске и Широкино.

С 2017 года возглавил «Азов», став самым молодым командиром такого уровня в Вооруженных силах Украины. Тогда ему исполнилось 26 лет.

Пока активно осуществляет командование подразделениями и остается одним из публичных символов «Азова». В своих заявлениях постоянно отмечает необходимость возвращения украинских военнопленных. А для обмена азовцев, по его словам, россиянам нужно предлагать вражеских агентов, в частности, «попов Московского патриархата».

Напомним, в 2025 году президент Украины Владимир Зеленский отметил Дениса Прокопенко наградой. Командир 1 корпуса Нацгвардии «Азов» получил орден Богдана Хмельницкого второй ступени.