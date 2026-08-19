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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Зеленский присвоил Героя Украины Владиславу Польскому, который на авто под огнем спас побратимов

Зеленский присвоил звание Героя Украины младшему лейтенанту Владиславу Польскому, спасшему собратьев

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Владислав Польский

Владислав Польский / © соцмережі

Младший лейтенант Владислав Польский получил звание Героя Украины за то, что под вражеским огнем спас двух раненых собратьев.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я подписал указ о награждении званием Героя Украины младшего лейтенанта Владислава польского. За скорую и храбрую реакцию в боевой обстановке и спасение жизней наших воинов», — отметил Зеленский.

Также добавил, что 15 августа бойцы получили ранения во время выполнения задания. Сначала их пытались эвакуировать наземным роботом, но русские военные попали в технику. Чтобы сохранить жизнь собратьев, Владислав Польский немедленно уехал в зону атаки вражеских дронов на пикапе и вывез раненых.

«Выдающаяся история, большая смелость, пример поступка командира, который стоит подражания. Надо заботиться о людях. Спасибо, Владислав», — добавил Владимир Зеленский.

Напомним, командир роты 475-го отдельного штурмового полка Code 9.2 Владислав Польский на позывной Тичер рассказал ТСН подробности спасения собратьев на Харьковщине. Двое штурмовиков успешно выполнили задание, но на обратном пути получили тяжелые ранения из-за ударов вражеских дронов. Бойцы скрылись в укрытии, откуда военный вытащил их, рискуя собственной жизнью.

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