Зеленский присвоил Героя Украины Владиславу Польскому, который на авто под огнем спас побратимов

Владислав Польский / © соцмережі

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Младший лейтенант Владислав Польский получил звание Героя Украины за то, что под вражеским огнем спас двух раненых собратьев.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Я подписал указ о награждении званием Героя Украины младшего лейтенанта Владислава польского. За скорую и храбрую реакцию в боевой обстановке и спасение жизней наших воинов», — отметил Зеленский.

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Также добавил, что 15 августа бойцы получили ранения во время выполнения задания. Сначала их пытались эвакуировать наземным роботом, но русские военные попали в технику. Чтобы сохранить жизнь собратьев, Владислав Польский немедленно уехал в зону атаки вражеских дронов на пикапе и вывез раненых.

«Выдающаяся история, большая смелость, пример поступка командира, который стоит подражания. Надо заботиться о людях. Спасибо, Владислав», — добавил Владимир Зеленский.

Напомним, командир роты 475-го отдельного штурмового полка Code 9.2 Владислав Польский на позывной Тичер рассказал ТСН подробности спасения собратьев на Харьковщине. Двое штурмовиков успешно выполнили задание, но на обратном пути получили тяжелые ранения из-за ударов вражеских дронов. Бойцы скрылись в укрытии, откуда военный вытащил их, рискуя собственной жизнью.

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