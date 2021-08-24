Зеленский присвоил почетные наименования подразделениям украинской армии: список

Всего было отмечено 14 полков и бригад.
Президент Владимир Зеленский, по случаю Дня Независимости, присвоил почетные наименования подразделениям армии. Всего было отмечено 14 полков и бригад.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.
Всего было отмечено 14 полков и бригад:
- 25 бригада охраны общественного порядка Национальной гвардии получила почетное наименование "имени князя Аскольда";
- 11 бригаде Национальной гвардии присвоили имя Михаила Грушевского;
- 31 отдельный полк связи и радиотехнического обеспечения Воздушных Сил ВСУ — имени Михаила Дорошенко;
- 54 отдельный разведывательный батальон Сухопутных войск ВСУ — имени Михаила Тишины;
- 302 зенитный ракетный полк Воздушных Сил ВСУ получил почетное наименование "Харьковский";
- 164 радиотехническая бригада Воздушных Сил ВСУ получила почетное наименование "Слободская";
- 223 зенитный ракетный Теребовлянский полк Воздушных Сил ВСУ получил наименование в честь Украинских Сечевых Стрельцов;
- 138 зенитная ракетная бригада Воздушных Сил ВСУ получила почетное наименование "Днепровская";
- 25 отдельная воздушно бригада десантно-штурмовой войск вместо "Днепропетровской" стала "Сичеславской";
- 1 отдельная бригада Государственной специальной службы транспорта имени князя Льва;
- 101 отдельная бригада охраны Генерального штаба Вооруженных Сил получила имя генерал-полковника Геннадия Воробьева;
- 38 зенитный ракетный полк Сухопутных войск ВСУ назвали в честь генерал-хорунжего Юрия Тютюнника;
- 91 отдельный полк оперативного обеспечения Сухопутных войск получил почетное наименование "Ахтырский";
- 138 центр специального назначения (противодействия диверсиям и террористическим актам) назван в честь князя Владимира Святославича.
Напомним, что в День Независимости нардепы одобрили Большой герб Украины.