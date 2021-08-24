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Зеленский присвоил почетные наименования подразделениям украинской армии: список

Зеленский присвоил почетные наименования подразделениям украинской армии: список

Офис Президента Украины

Всего было отмечено 14 полков и бригад.

Президент Владимир Зеленский, по случаю Дня Независимости, присвоил почетные наименования подразделениям армии. Всего было отмечено 14 полков и бригад.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Всего было отмечено 14 полков и бригад:

  • 25 бригада охраны общественного порядка Национальной гвардии получила почетное наименование "имени князя Аскольда";
  • 11 бригаде Национальной гвардии присвоили имя Михаила Грушевского;
  • 31 отдельный полк связи и радиотехнического обеспечения Воздушных Сил ВСУ — имени Михаила Дорошенко;
  • 54 отдельный разведывательный батальон Сухопутных войск ВСУ — имени Михаила Тишины;
  • 302 зенитный ракетный полк Воздушных Сил ВСУ получил почетное наименование "Харьковский";
  • 164 радиотехническая бригада Воздушных Сил ВСУ получила почетное наименование "Слободская";
  • 223 зенитный ракетный Теребовлянский полк Воздушных Сил ВСУ получил наименование в честь Украинских Сечевых Стрельцов;
  • 138 зенитная ракетная бригада Воздушных Сил ВСУ получила почетное наименование "Днепровская";
  • 25 отдельная воздушно бригада десантно-штурмовой войск вместо "Днепропетровской" стала "Сичеславской";
  • 1 отдельная бригада Государственной специальной службы транспорта имени князя Льва;
  • 101 отдельная бригада охраны Генерального штаба Вооруженных Сил получила имя генерал-полковника Геннадия Воробьева;
  • 38 зенитный ракетный полк Сухопутных войск ВСУ назвали в честь генерал-хорунжего Юрия Тютюнника;
  • 91 отдельный полк оперативного обеспечения Сухопутных войск получил почетное наименование "Ахтырский";
  • 138 центр специального назначения (противодействия диверсиям и террористическим актам) назван в честь князя Владимира Святославича.

Напомним, что в День Независимости нардепы одобрили Большой герб Украины.

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