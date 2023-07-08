Зеленский присвоил звание Героев Украины 49 украинским защитникам и защитницам

На 500-й день полномасштабной войны президент Зеленский подписал указы, которыми присвоил украинским военным звание Героев Украины. Многим из них посмертно.

Президент Владимир Зеленский 8 июля подписал указы о присвоении звания Героя Украины 49 украинским защитникам.

Об этом говорится на сайте президента.

Так, звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" присвоено:

Чобану Николаю Ивановичу - младшему лейтенанту;

Хижняку Алексею Леонидовичу - капитану (посмертно);

Харченко Сергею Николаевичу - старшему лейтенанту;

Сороке Андрею Витальевичу - старшему лейтенанту (посмертно);

Симоновой Ольге Сергеевне - старшему сержанту (посмертно);

Сове-Лисовцу Владимиру Александровичу - сержанту (посмертно);

Самофалу Денису Викторовичу - лейтенанту (посмертно);

Мурашко Даниилу Геннадьевичу - майору (посмертно);

Сафонову Даниилу Юрьевичу - лейтенанту полиции (посмертно);

Махачеку Александру Ярославовичу - полковнику (посмертно);

Примаченко Владимиру Васильевичу - старшему сержанту (посмертно);

Олейнику Ярославу Олеговичу - солдату (посмертно);

Лещенкову Ивану Геннадьевичу - капитану (посмертно);

Ковальчуку Юрию Александровичу - солдату (посмертно);

Дудченко Владимиру Владимировичу - главному сержанту (посмертно);

Канюку Юрию Игоревичу - старшему лейтенанту (посмертно);

Дереху Виталию Мирославовичу - младшему сержанту (посмертно);

Благовисному Вадиму Андреевичу - подполковнику (посмертно);

Барчуку Владимиру Васильевичу - капитану (посмертно);

Щоголеву Ивану Евгеньевичу - младшему сержанту (посмертно);

Скворцову Владиславу Юрьевичу - старшему лейтенанту (посмертно);

Реуцкому Михаилу Ивановичу - сержанту (посмертно);

Макаревичу Николаю Николаевичу - лейтенанту (посмертно);

Лысенкову Вадиму Николаевичу - младшему сержанту (посмертно);

Лабунскому Денису Богдановичу - сержанту (посмертно);

Калагурскому Богдану Петровичу - капитану (посмертно);

Довгуну Тарасу Сергеевичу - солдату (посмертно);

Горбаню Владиславу Вячеславовичу - капитану (посмертно);

Янишину Николаю Александровичу - главному сержанту (посмертно);

Чабаненко Михаилу Анатольевичу - старшему сержанту (посмертно);

Храпко Евгению Викторовичу - сержанту (посмертно);

Сучкову Сергею Вениаминовичу - старшему лейтенанту (посмертно);

Стельмаху Владимиру Владимировичу - старшему лейтенанту (посмертно);

Романченко Дмитрию Юрьевичу - капитану (посмертно);

Романову Александру Олеговичу - младшему сержанту (посмертно);

Миршавому Алексею Викторовичу - младшему сержанту (посмертно);

Марачко Кириллу Сергеевичу - главному сержанту (посмертно);

Лысенко Евгению Вадимовичу - майору (посмертно);

Леунову Александру Владимировичу - старшему сержанту (посмертно);

Королю Сергею Владимировичу - капитану (посмертно);

Колесниченко Игорю Андреевичу - сержанту (посмертно);

Климчуку Валентину Васильевичу - старшему солдату (посмертно);

Камардину Эдуарду Руслановичу - капитану (посмертно);

Вербицкому Сергею Сергеевичу - майору;

Бутусину Роману Олеговичу - солдату (посмертно);

Бутусину Леониду Олеговичу - солдату (посмертно);

Божко Сергею Витальевичу - старшему солдату (посмертно);

Блищику Вадиму Адамовичу - младшему лейтенанту (посмертно);

Алексапольскому Святославу Николаевичу - младшему сержанту (посмертно).

Отметим, государственная награда Украины, высшая степень отличия в Украине, предоставляемая гражданам Украины за совершение выдающегося геройского поступка или выдающегося трудового достижения. Так, орден "Золотая Звезда" вручается за совершение выдающегося геройского поступка, а орден Государства — за чрезвычайные трудовые достижения.

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