Зеленский присвоил звание Герой Украины 12 защитникам, из них шестеро посмертно — список

Зеленский присвоил звание Герой Украины 12 защитникам, из них шестеро посмертно — список

Шестерым из военных звания присвоены посмертно.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении Герой Украины 12 военнослужащим, защищавшим и продолжающим защищать нашу страну от российских оккупантов.

Об этом он сообщил в вечернем брифинге по итогам пятых суток войны.

Высокое звание с орденом "Золотая Звезда" присвоено посмертно шести защитникам:

Подполковник Вагоровский Эдуард Николаевич (посмертно). Погиб, выводя нашу авиацию из-под ракетного удара. Дал возможность другим подняться в воздух. Майору Коломийцу Дмитрию Валерьевичу (посмертно). Спасал собратьев, отвлек на себя огонь вражеской авиации и был сбит самолетом врага. Подполковник Матуляк Геннадий Васильевич (посмертно). Белая Церковь. Уничтожил скопление техники врага. Лейтенанту Молчану Виталию Анатольевичу (посмертно). В противовоздушном бою уничтожил два летательных аппарата врага. Полковнику Оксанченко Александру Яковлевичу (посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию. Старшему лейтенанту Радиону Вячеславу Денисовичу (посмертно). Благодаря его мужественным действиям полный состав самолетов бригады поднялся в воздух в Василькове, и это спасло наших от ракетного удара.

Звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда" удостоены: