Зеленский присвоил звание Героя Украины солдату, который 90 дней сам держал позиции на фронте

Солдат Дмитрий Ященко / © ТСН

Дополнено новыми материалами

Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Герой Украины солдату Дмитрию Ященко. Воин проявил невероятное мужество, самостоятельно удерживая позиции на Покровском направлении в течение 90 дней.

Об этом свидетельствует указ президента №265/2026 на сайте главы государства.

«За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Ященко Дмитрию Григорьевичу — солдату», — говорится в тексте указа.

Напомним, солдат 25-й бригады Дмитрий Ященко 90 дней держал позиции на Покровском направлении, иногда оставаясь один на один с врагом.

В комментарии корреспонденту ТСН Юлии Кириенко он рассказал, что во время первого же выхода вместе с побратимами занял полуразрушенный дом, куда оккупанты в штатском приходили за водой. После доклада командованию и ударов FPV-дронов Дмитрий вступил в ближний бой и ликвидировал двоих захватчиков.

«Когда они перемещались, я открыл огонь по ним. Сначала ликвидировал одного, потом другого. Они нас увидели и тоже начали открывать огонь. Потом — все, они двухсотые. Это было ощущение нездоровое», — говорит военный.