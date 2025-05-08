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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру "Птахів Мадяра" Роберту Бровди

Награда вручена "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу".

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Роберт Бровди "Мадяр"

Роберт Бровди "Мадяр".

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины майору Роберту Бровди, известному по позывному "Мадяру", командиру 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра".

Соответствующий указ №299/2025 обнародован 8 мая 2025 года.

В документе указано, что награда вручена "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу".

Что известно о Роберте Бровде

Роберт Бровди родился 9 августа 1975 в Ужгороде. До начала полномасштабного вторжения России в Украину был предпринимателем в сфере аграрного бизнеса. В феврале 2022 года Бровди присоединился к рядам территориальной обороны, а затем создал подразделение аэроразведки "Птахи Мадяра", которое из роты выросло в бригаду ударных беспилотных систем. Его подразделение активно участвовало в боях за Бахмут, Соледар и другие ключевые направления фронта.

В феврале 2025 года бригада "Птахи Мадяра" вошла в проект Министерства обороны Украины "Линия дронов", направленного на развитие беспилотных систем в Вооруженных силах.

Роберт Бровди также известен своим активным присутствием в медиапространстве, где регулярно публикует видео с фронта и обращается к общественности с важными сообщениями о нуждах войска.

Также Владимир Зеленский удостоил главу СБУ Малюка звания Героя Украины за личное мужество.

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