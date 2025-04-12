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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
116
Время на прочтение
1 мин

Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему летчику Павлу Иванову

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины с удостоением ордена «Золотая Звезда» пилоту Павлу Иванову.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Павел Иванов

Павел Иванов / Фото: супруги Либеровые

Молодого летчика посмертно наградили за личное мужество и героизм, обнаруженные в защите Украины.

Соответствующий указ №232/2025 был опубликован на сайте Офиса президента.

«Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена „Золотая Звезда“ Иванову Павлу Ивановичу — майору (посмертно)», — говорится в документе.

В указе также указано, что Павел был удостоен награды за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и самоотверженное служение Украинскому народу.

Напомним, 26-летний летчик F-16 погиб 12 апреля во время выполнения боевого задания.

Известные фотографы Влада и Константин Либер опубликовали снимки погибшего пилота.

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Дата публикации
Количество просмотров
116
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