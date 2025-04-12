- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 116
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему летчику Павлу Иванову
Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины с удостоением ордена «Золотая Звезда» пилоту Павлу Иванову.
Молодого летчика посмертно наградили за личное мужество и героизм, обнаруженные в защите Украины.
Соответствующий указ №232/2025 был опубликован на сайте Офиса президента.
«Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена „Золотая Звезда“ Иванову Павлу Ивановичу — майору (посмертно)», — говорится в документе.
В указе также указано, что Павел был удостоен награды за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и самоотверженное служение Украинскому народу.
Напомним, 26-летний летчик F-16 погиб 12 апреля во время выполнения боевого задания.
Известные фотографы Влада и Константин Либер опубликовали снимки погибшего пилота.
Читайте также:
Погибшему пилоту F-16 Алексею Месю присвоено звание Героя Украины
Погиб в рукопашном бою с якутом: Зеленский присвоил звание Героя Украины защитнику Дмитрию Масловскому
Зеленский присвоил посмертное звание Героя Украины легендарному пилоту «Джусу»