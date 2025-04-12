Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему летчику Павлу Иванову

Павел Иванов / Фото: супруги Либеровые

Реклама

Молодого летчика посмертно наградили за личное мужество и героизм, обнаруженные в защите Украины.

Соответствующий указ №232/2025 был опубликован на сайте Офиса президента.

«Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена „Золотая Звезда“ Иванову Павлу Ивановичу — майору (посмертно)», — говорится в документе.

Реклама

В указе также указано, что Павел был удостоен награды за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и самоотверженное служение Украинскому народу.

Напомним, 26-летний летчик F-16 погиб 12 апреля во время выполнения боевого задания.

Известные фотографы Влада и Константин Либер опубликовали снимки погибшего пилота.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.