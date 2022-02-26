Зеленский приветствовал предложение Алиева и Эрдогана организовать переговоры с РФ

Ранее от переговоров Киев отказался из-за "ультиматума" Москвы.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и турецкий лидер Эрджеп Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией.
Об этом во время своего видеообращения рассказал президент Владимир Зеленский.
По словам главы государства, это можно только приветствовать.
К слову, ранее (сообщало издание CNN) Зеленский обращался к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой провести переговоры между Украиной и Россией, а также стать посредником.
Напомним, ранее украинская сторона отказалась от переговоров с Россией из-за неприемлемых условий. Зеленский категорически не воспринимает ультиматумы.
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