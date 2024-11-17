Зеленский признал кадровый кризис в государственном аппарате: с какими проблемами сталкивается власть

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наличие кадрового кризиса во властных структурах, который, хотя и существовал до войны, значительно обострился с началом полномасштабного конфликта.

Он обсудил этот вопрос в субботнюю встречу со студентами.

"По кадровому кризису – безусловно, он есть. С началом войны по понятным причинам большое количество пошло на войну – абсолютно героически, и мы им всем благодарны, они смелые люди. К сожалению, есть потери, и вы знаете, что большие потери.

Один человек – это уже большая потеря, а количество людей, отдавших свои жизни, и также много раненых – безусловно, это специалисты по разным направлениям, не только из государственных институтов, из частного сектора. А все это работает вместе… Поэтому с кадрами есть проблема. До войны она тоже была".

Зеленский подчеркнул, что работать во власти настоящий и серьезный вызов, ведь иногда трудно даже определить, с чего начать работу.

"У нас были представители частного сектора, которые действительно имели серьезный результат, люди и состоятельные, и люди с двумя-тремя образованиями, опытом и успешным бизнесом. Приходили в институты, приходили в государство, в ту бюрократию, которая есть в любом государстве, его нужно цифровизировать и уменьшать, это другой вопрос. Но когда они приходили на это испытание, и становились на должность министра – не у всех получалось, честно. Работа 24/7, где политическая составляющая, политическая ответственность высока.

Напомним, что Владимир Зеленский анонсирует новый "план устойчивости" на следующей неделе. План предусматривает определение приоритетных направлений инвестиций в промышленность и стратегию эффективной работы энергетического сектора.

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